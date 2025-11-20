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Politica· 1 min citire
Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis
Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis
Klaus Iohannis a primit o veste bună chiar în orașul său natal. Tribunalul Sibiu a hotărât joi că statul nu are voie să pună sechestru pe averea familiei fostului președinte.
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