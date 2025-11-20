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Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis

Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis

Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 20 nov. 2025, 21:25

Klaus Iohannis a primit o veste bună chiar în orașul său natal. Tribunalul Sibiu a hotărât joi că statul nu are voie să pună sechestru pe averea familiei fostului președinte.

Klaus Iohannis a primit o veste bună chiar în orașul său natal. Tribunalul Sibiu a hotărât joi că statul nu are voie să pună sechestru pe averea familiei fostului președinte.

Totul a pornit de la o cerere făcută de cei de la ANAF. Inspectorii de la Finanțe au mers la judecătorie și au cerut ca bunurile lui Iohannis să fie blocate. Ei voiau să fie siguri că au de unde să recupereze niște bani, în cazul în care vor câștiga procesul legat de o casă din centrul Sibiului.

Statul român se judecă cu fostul președinte pentru banii legați de un imobil. Mai exact, statul susține că jumătate din acea casă îi aparține și cere despăgubiri pentru perioada în care nu a putut să o folosească. Practic, autoritățile vor să recupereze banii pe care consideră că i-au pierdut cât timp casa a fost la familia Iohannis.

Ca să fie siguri că își vor vedea banii la final, cei de la ANAF au cerut instanței această măsură de siguranță asupra bunurilor. Însă judecătorii au analizat solicitarea și au respins-o astăzi. Așadar, statul nu poate să se atingă deocamdată de bunurile familiei Iohannis pentru a garanta această presupusă datorie.

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