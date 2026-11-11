Ilie Bolojan, despre afacerile lui Valeriu Iftime: „Nu există privilegiați în PNL”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat despre afacerile lui Valeriu Iftime și despre eventualele avantaje de care acesta ar putea beneficia în calitate de membru al partidului.
Liderul liberal a respins ideea existenței unor persoane privilegiate în formațiune și a precizat că PNL nu oferă protecție membrilor săi în cazul unor probleme legate de activitatea profesională sau de afaceri.
Declarația lui Bolojan vine în contextul discuțiilor publice privind activitatea economică a lui Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al organizației județene a liberalilor.
Bolojan: Apartenența la PNL nu oferă protecție
Întrebat despre situația lui Valeriu Iftime, Ilie Bolojan a transmis că în partid nu există membri care să beneficieze de un statut special. Potrivit liderului PNL, apartenența politică nu trebuie să reprezinte un avantaj în raport cu legea sau cu instituțiile statului.
Bolojan a subliniat că partidul nu asigură protecție pentru cei care fac parte din organizație, iar eventualele probleme trebuie tratate potrivit legii și responsabilităților individuale.
Valeriu Iftime, om de afaceri și lider politic
Valeriu Iftime este cunoscut atât pentru activitatea sa în mediul de afaceri, cât și pentru implicarea în politică. Acesta conduce organizația PNL Botoșani și ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean.
Declarația lui Ilie Bolojan readuce în atenție relația dintre activitatea economică a oamenilor de afaceri implicați în politică și responsabilitățile pe care aceștia le au în funcțiile publice.
Poziția exprimată de liderul liberal este că apartenența la PNL nu trebuie să ofere nimănui un tratament preferențial și nici să împiedice verificarea unor eventuale nereguli de către instituțiile competente.