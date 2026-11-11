Ilie Bolojan, despre afacerile lui Valeriu Iftime: „Nu există privilegiați în PNL”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 15:17

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat despre afacerile lui Valeriu Iftime și despre eventualele avantaje de care acesta ar putea beneficia în calitate de membru al partidului.

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