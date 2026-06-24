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Ilie Bolojan a început răzbunarea: 16 parlamentari vor fi dați afară. A schimbat șefii a 12 filiale din PNL

Răzbunare Ilie Bolojan

Răzbunare Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 12:26
Sursărealitatea.net

Tensiunile din PNL se adâncesc după schimbarea conducerii unor filiale și după conflictul apărut în jurul susținătorilor lui Adrian Veștea. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, mai mulți membri ai partidului pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziilor luate de conducerea formațiunii, pe care le consideră abuzive.

Surse pentru Realitatea Plus susțin că mai multe decizii luate în interiorul Partidului Național Liberal de către Ilie Bolojan și conducerea partidului vor fi contestate la tribunal. Nemulțumirile au apărut după schimbarea liderilor din 12 filiale județene și după măsurile luate împotriva unor membri care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Potrivit acelorași surse, vor fi depuse mai multe ordonanțe președințiale pentru suspendarea de urgență a deciziilor contestate. Demersurile vin după ce, săptămâna trecută, au fost atacate în instanță hotărâri ale Biroului Politic Național al PNL, inclusiv cele legate de excluderea lui Adrian Veștea și a altor membri ai partidului.

În paralel, este pregătită și o acțiune civilă în răspundere delictuală. Conform informațiilor prezentate de Realitatea Plus, în cadrul acestor procese ar putea fi solicitate despăgubiri care ar depăși 4 milioane de lei.

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