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Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea: „AUR nu va vota un guvern din care nu face parte!”
Publicat31 aug. 2026, 19:02
Actualizat31 aug. 2026, 19:04
SursăRealitatea PLUS
„AUR nu va vota un guvern din care nu face parte”, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Piperea. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Gheorghe Piperea a spus că PSD nu va avea susținere în Parlament pentru un guvern minoritar. Totodată, europarlamentarul AUR a explicat și ce variante rămân pentru formarea unui nou guvern.
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