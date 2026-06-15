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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu, verdict dur pentru Ilie Bolojan: A fost unul dintre cei mai slabi premieri – VIDEO
Crin Antonescu
Analiză‑șoc făcută de Crin Antonescu în privința crizei politice care macină România. În contextul desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier de către Nicușor Dan, fostul președinte al PNL susține că Ilie Bolojan a fost unul dintre cei mai slabi premieri din istoria României. Totodată, Crin Antonescu a scos în evidență faptul că și partidul AUR ar fi trebuit să participe la negocieri.
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