Consultările de la Cotroceni pentru formarea noului guvern ar putea avea loc vineri sau luni — SURSE
Discutiile pentru formarea unui nou guvern s-ar putea prelungi. Conform surselor Realitatea PLUS, consultările oficiale la Cotroceni ar putea avea loc vineri sau chiar lunea viitoare. Aceleași surse susțin că în aceste momente PSD ar lua în calcul un premier tehnocrat și chiar al unui guvern minoritar.
Sursele politice afirmă că șeful statului vrea „cât mai repede un guvern”, însă consultările se anunță complicate. Sunt programate discuții cu grupul minorităților și cu UDMR, formațiuni care au transmis clar că doresc să fie la guvernare.
În același timp, liderii politici nu exclud un guvern minoritar, dar nici nu îl preferă, ceea ce împinge tot mai mult în față varianta unui premier tehnocrat, considerată soluția de avarie în cazul în care negocierile politice rămân blocate. PSD a început discuțiile cu parlamentari din toate partidele, inclusiv din PNL, pentru formarea unei noi majorități.
Liderul UDMR Kelemen Hunor a a firmat că o variantă ar fi un guvern cu mandat scurt, care să rezolve urgent problemele țării.
