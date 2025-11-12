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Politica· 1 min citire
Camera Deputaților: Grupul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei
Camera Deputaților: Grupul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei
Depunerea moțiunii a fost anunțată de viceliderul deputaților AUR
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