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Camera Deputaților: Grupul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei

Camera Deputaților: Grupul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei

Camera Deputaților: Grupul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Energiei

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 12 nov. 2025, 11:55

Depunerea moțiunii a fost anunțată de viceliderul deputaților AUR

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaților a depus miercuri, în plen, o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Depunerea moțiunii a fost anunțată de viceliderul deputaților AUR Alin Coleșa.

"Înaintăm moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată "România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic național", inițiată de peste 50 de deputați ai Grupului parlamentar al AUR, conform listei de semnături anexată", a spus Coleșa.

AGERPRES

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