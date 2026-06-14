Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan: „Am primit asigurări că am suficiente voturi în Parlament”

„Nu mă simt trădător”, a reacționat ferm Adrian Veștea, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Veștea a mărturisit că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au purtat încă de acum patru zile și s-a arătat extrem de încrezător în șansele sale de a trece noul Cabinet prin votul legislativului, precizând că are deja semnale solide privind sprijinul parlamentar.
Premierul desemnat Adrian Veștea a oferit un interviu în care a clarificat momentele cheie din spatele numirii sale de către președintele Nicușor Dan. Veștea a dezvăluit că primele discuții oficiale pentru preluarea șefiei Executivului au avut loc în urmă cu patru zile, într-un moment în care Eugen Tomac deținea încă statutul de premier desemnat.
„Propunerea dinspre Cotroceni a venit în urmă cu patru zile. Aseară am fost chemat din nou de domnul președinte, iar decizia finală a fost luată punând pe primul loc interesul României. Președintele a tranșat situația, iar astăzi ne vedem puși în fața acestei realități. Nu am avut niciun fel de întâlniri cu liderii PSD”, a explicat Veștea.
Întrebat de ce nu l-a informat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, despre această propunere înainte ca ea să devină publică, Veștea a invocat motive de agendă: „Am ajuns destul de târziu în București, deși ne-am auzit la telefon acum trei sau patru zile. Nu am avut posibilitatea fizică să particip la ultima ședință a PNL deoarece eram în ultima zi dinaintea unei plecări oficiale la Budapesta și eram prins cu probleme urgente”.
„Nu mă simt trădător. Am asigurări că am suficiente voturi în Parlament”
În fața valului de critici apărute în spațiul public, premierul desemnat a respins categoric eticheta de „trădător” și s-a arătat extrem de încrezător în capacitatea sa de a strânge o majoritate legislativă, în ciuda tensiunilor din partid.
Sprijin din interior: „Nu mă simt absolut deloc un trădător. Sunt foarte mulți colegi de partid care mi-au transmis deja mesaje de susținere și care mă asigură că îmi vor fi alături în acest demers.”
Aritmetica parlamentară: „Am primit asigurări clare că am suficiente voturi în Parlament pentru învestirea Cabinetului. În 22 de ani de politică nu am atacat pe nimeni, iar interesul meu major este de a avea întregul PNL alături de mine în acest proiect.”
Continuitate totală: „Nu voi schimba o virgulă din programul lui Ilie Bolojan”
În ceea ce privește direcția noului Guvern, Adrian Veștea a ținut să ofere garanții solide că nu va devia de la linia economică și reformatoare propusă inițial de liberali. Acesta a anunțat că va prelua integral documentul strategic elaborat de președintele PNL.
„Îmi doresc să păstrez exact același program de guvernare conceput de Ilie Bolojan, nu voi schimba nicio virgulă din el. Sunt un om hotărât și nu abdic de la principii. Cei care mă cunosc știu foarte bine că sunt un om care a răzbit mereu prin muncă și corectitudine”, a punctat premierul desemnat.
Negocierile cu PSD, justificate prin criza politică: „Țara trebuie guvernată”
Chestionat cu privire la decizia unanimă a PNL de a evita o colaborare politică cu PSD, Veștea a apelat la pragmatism matematic, lăsând de înțeles că realitatea din legislativ impune un dialog pentru deblocarea țării.
„Au trecut deja 40 de zile în care România a stat fără un guvern deplin funcțional. În acest moment, trebuie să facem un calcul extrem de rece pe aritmetica existentă în Parlament. Obiectivul nostru este să construim un guvern politic stabil. România se află într-un blocaj, iar țara trebuie guvernată de urgență”, a conchis Adrian Veștea.