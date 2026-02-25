Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO

Sursă: Realitatea Financiara

Sfidarea fără margini a premierului Ilie Bolojan. După ședința de guvern în care a adoptat noul set de măsuri care îi sărăcesc și mai mult pe români, iar la conferința de presă de după a încercat să scape cât mai repede de întrebări, șeful guvernului s-a dus la o petrecere organizată în Prahova de un lider PNL apropiat de Sebastian Ghiță, potrivit Realitatea Plus. Postul a solicitat puncte de vedere celor implicați, dar până la difuzarea știrii nu a primit răspuns.

Potrivit unor imagini apărute în spațiul public, Ilie Bolojan a mers la o petrecere organizată la Ploiești, cu ocazia zilei de naștere a deputatului PNL Mircea Roșca, un vechi prieten al premierului. De altfel, potrivit surselor, acesta chiar a ținut un discurs în cinstea sărbătoritului.

sursă foto: Cancan

Jurnalista Anca Alexandrescu a calificat drept sfidător acest gest, care dovedește nu doar cinismul actualului șef al guvernului, ci și legăturile sale cu personaje controversate.

Anca Alexandrescu, dezvăluiri explozive despre omul la ziua căruia a petrecut Ilie Bolojan: „L‑am dat afară din platou!”

În 2024, deputatul PNL Mircea Roșca a scăpat definitiv de dosarul în care fusese condamnat pentru trafic de influență, prin prescrierea faptelor, după ce procesul s-a plimbat ani la rând între instanțe.

Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere atât din partea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioane Ene Dogioiu, cât și a deputatului PNL Mircea Roșca, dar nu a primit răspunsuri.