Economie· 1 min citire

Premierul Ciucă, veste bună pentru români: ”Prelungim compensarea prețului la carburanți”

Premierul Ciucă, veste bună pentru români: ”Prelungim compensarea prețului la carburanți”

Premierul Ciucă, veste bună pentru români: ”Prelungim compensarea prețului la carburanți”

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 29 sept. 2022, 15:00

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că Executivul va prelungi până la finalul anului măsura compensării prețului la benzină și motorină cu 50 de bani/litru.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că Executivul va prelungi până la finalul anului măsura compensării prețului la benzină și motorină cu 50 de bani/litru.

„În sedinta de Guvern de astazi vom prelungi OUG prin care compensam pretul la carburanti. A fost o decizie care a produs efecte, am reusit sa stabilizam si chiar sa scada pretul la combustibil, pret care produce efecte pe intreg lantul. Pana la sfarsitul anului vom beneficia de aceeasi masura de compensare”, a afirmat șeful Guvernului.Schema de compensare voluntară cu 50 de bani/litru la benzină şi motorină a intrat în vigoare pe 1 iulie şi este valabilă până la finele lunii septembrie.Sursa: Realitatea Din PNL

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