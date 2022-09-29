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Economie· 1 min citire
Premierul Ciucă, veste bună pentru români: ”Prelungim compensarea prețului la carburanți”
Premierul Ciucă, veste bună pentru români: ”Prelungim compensarea prețului la carburanți”
Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că Executivul va prelungi până la finalul anului măsura compensării prețului la benzină și motorină cu 50 de bani/litru.
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