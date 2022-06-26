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Economie· 2 min citire
Miron Mitrea critică modul în care a fost prezentată publicului măsura de compensare a prețului la pompă: Nu cred că Ciolacu și Ciucă s-au luat de gât
Miron Mitrea critică modul în care a fost prezentată publicului măsura de compensare a prețului la pompă: Nu cred că Ciolacu și Ciucă s-au luat de gât
Miron Mitrea a comentat la Culisele Puterii de la Realitatea PLUS măsura de compensare cu 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil
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