Economie· 2 min citire

Miron Mitrea critică modul în care a fost prezentată publicului măsura de compensare a prețului la pompă: Nu cred că Ciolacu și Ciucă s-au luat de gât

Miron Mitrea critică modul în care a fost prezentată publicului măsura de compensare a prețului la pompă: Nu cred că Ciolacu și Ciucă s-au luat de gât

Miron Mitrea critică modul în care a fost prezentată publicului măsura de compensare a prețului la pompă: Nu cred că Ciolacu și Ciucă s-au luat de gât

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 26 iun. 2022, 21:53

Miron Mitrea a comentat la Culisele Puterii de la Realitatea PLUS măsura de compensare cu 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil

Miron Mitrea a comentat la Culisele Puterii de la Realitatea PLUS măsura de compensare cu 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil. El a criticat felul în care a fost anunțată măsura de către Nicolae Ciucă.

"Acest sistem de compensare nu este inventat în România. În Franța funcționează un sistem de compensare de 15 cenți la fiecare litru, compensare pe care o fac la pompă, chiar mai puțîn decât în România. Eu personal nu sunt încântat de acest sistem. Asta nu înseamnă că prețul va rămâne la acest nivel, este posibil că cei 50 de bani să fie rapid înghițiți de creșterile următoare de preț.Nici soluția pe care a pus-o PSD-ul pe masă, plafonarea la pompă, nu poate fi susținută. CIneva trebuie să plătească. Să se umble pe lanțul de taxe astfel încât să fie micșorate: acciza cu 50%, dar ar lasă un gol în buget.Modul în care a fost prezentată metodă de compensare a fost slab. Nu cred că a avut loc o ședința de coaliție în care Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu s-au luat de gât. Sunt convins că au fost discuții. Pentru mine Ciolacu e un politician mult mai agil decât este Nicolae Ciucă", a declarat Miron Mitrea.

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