Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu
Diferențe uriașe între județele României
Diferențe uriașe între județele României. Bucureștenii au aproape de patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu, potrivit studiului NIQ 2026.
România se confruntă cu diferențe majore în ceea ce privește puterea de cumpărare, iar discrepanțele dintre regiuni sunt considerabile. Bucureștiul se află la mare distanță de restul țării, în timp ce județul Giurgiu ocupă ultima poziție în clasamentul veniturilor disponibile. Potrivit unui studiu european publicat în 2026, un locuitor al Capitalei are la dispoziție, în medie, aproape de patru ori mai mulți bani decât o persoană care trăiește în Giurgiu.
Câți bani au românii la dispoziție în 2026
Conform studiului „NIQ Purchasing Power Europe 2026”, realizat de compania de cercetare NIQ Geomarketing, puterea medie de cumpărare în România ajunge la 11.283 de euro anual pentru fiecare locuitor. Suma este semnificativ sub media europeană, estimată la 21.153 de euro pe an.
Astfel, România ocupă poziția 32 din 42 de țări europene analizate, coborând un loc față de clasamentul precedent.
La nivel european, diferențele sunt considerabile. Liechtenstein conduce topul, cu 78.520 de euro disponibili anual pentru fiecare locuitor, în timp ce Ucraina se află pe ultima poziție, cu numai 3.456 de euro.
Bucureștiul, singura zonă din România peste media europeană
Capitala se detașează clar de celelalte regiuni ale țării. Un bucureștean are la dispoziție, în medie, 22.941 de euro pe an, echivalentul a aproximativ 1.910 euro lunar.
Această valoare depășește atât media națională, cât și media europeană. De altfel, Bucureștiul este singura zonă din România care reușește să treacă peste pragul european.
La polul opus se află județul Giurgiu, unde puterea medie de cumpărare este estimată la 5.816 euro anual, adică aproximativ 485 de euro pe lună pentru fiecare locuitor.
Diferența dintre Capitală și Giurgiu ajunge la aproximativ 17.100 de euro pe an. Practic, un bucureștean dispune de aproape patru ori mai mulți bani decât un locuitor din județul vecin.
Ce județe au cea mai mare putere de cumpărare
După București și Ilfov, cele mai bune poziții în clasamentul național sunt ocupate de județe în care se află importante centre economice și universitare.
Cluj, Timiș, Sibiu și Brașov se numără printre regiunile cu cele mai ridicate valori ale puterii de cumpărare.
Studiul evidențiază și un dezechilibru important: numai nouă județe depășesc media națională. În cele mai multe zone ale României, banii disponibili pentru consum și economii sunt sub nivelul mediu calculat la nivelul întregii țări.
Concentrarea locurilor de muncă bine plătite, a companiilor importante și a investițiilor în jurul marilor orașe contribuie la menținerea acestor diferențe.
România, în urma Ungariei și Cehiei la puterea de cumpărare
Comparația cu alte state din regiune arată că România continuă să aibă un decalaj important față de unii dintre vecinii săi.
Ungaria a urcat trei poziții în clasament, până pe locul 27, cu o putere medie de cumpărare de 15.105 euro anual pentru fiecare locuitor.
Cehia ocupă poziția 21, cu 17.785 de euro pe an, ceea ce înseamnă un nivel cu aproximativ 58% mai ridicat decât cel înregistrat în România.
La nivel european, media puterii de cumpărare a crescut cu 4,4% față de anul precedent. România a coborât însă de pe locul 31 pe 32, chiar dacă această schimbare nu înseamnă automat că veniturile disponibile ale populației au scăzut.
Ce înseamnă puterea de cumpărare și cum se calculează
Puterea de cumpărare reprezintă totalul veniturilor disponibile pentru cheltuieli și economii, după plata impozitelor și contribuțiilor. În calcul intră salariile nete, pensiile, alocațiile și alte beneficii sau transferuri primite de la stat.
Indicatorul nu trebuie confundat cu salariul mediu, deoarece valoarea raportată la fiecare locuitor include întreaga populație, inclusiv copiii și persoanele fără venituri.
De asemenea, cifrele studiului sunt exprimate în euro și nu reflectă integral diferențele de prețuri dintre regiuni sau țări. Prin urmare, aceeași sumă poate avea o valoare diferită în funcție de costul vieții din zona în care locuiește fiecare persoană.
De ce contează diferențele de venituri dintre județe
Discrepanțele privind puterea de cumpărare influențează direct nivelul de trai și oportunitățile economice ale populației.
În județele cu venituri disponibile mai mici, cheltuielile pentru alimente, combustibil, utilități sau alte produse și servicii consumă o parte mai mare din bugetul unei familii.
În același timp, regiunile cu putere de cumpărare ridicată devin mai atractive pentru investitori, care pot dezvolta noi magazine, servicii și afaceri.
Datele studiului NIQ Purchasing Power Europe 2026 conturează astfel imaginea unei Românii împărțite din punct de vedere economic: pe de o parte, Capitala și câteva centre urbane puternice, iar pe de altă parte, numeroase județe în care resursele financiare ale populației rămân mult sub media națională.
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