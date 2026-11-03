Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%
Voucherele de vacanță, în declin accentuat
Voucherele de vacanță înregistrează o scădere de 48,6% în 2026. Datele ANAT arată un declin accentuat al decontărilor și achizițiilor.
Utilizarea voucherelor de vacanță în România a înregistrat o scădere semnificativă în 2026, cu efecte directe asupra industriei turismului și a sectorului HoReCa. În primele nouă luni ale anului, valoarea voucherelor de vacanță decontate de unitățile turistice a ajuns la 560,48 milioane de lei, cu 48,6% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Datele Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), arată că declinul este și mai accentuat în raport cu anul 2024. Astfel, față de primele nouă luni ale acelui an, valoarea decontărilor a scăzut cu 61,9%.
Reprezentanții ANAT atrag atenția că reducerea utilizării tichetelor de vacanță afectează activitatea operatorilor din turism, dar și afacerile din industria ospitalității.
Vouchere de vacanță 2026: Angajatorii au cumpărat tichete de 491 de milioane de lei
În perioada ianuarie-septembrie 2026, angajatorii din România au achiziționat vouchere de vacanță în valoare totală de 491,07 milioane de lei.
Suma este cu 7,85% mai mică decât cea înregistrată în primele nouă luni din 2025. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, diminuarea ajunge la 70,63%.
Practic, valoarea voucherelor de vacanță cumpărate în 2026 reprezintă doar 29,37% din nivelul înregistrat în urmă cu doi ani.
Scăderea este și mai vizibilă în cazul decontărilor efectuate de unitățile turistice afiliate. În primele nouă luni ale acestui an, acestea au fost cu 529,93 milioane de lei mai mici decât în perioada similară din 2025. Față de 2024, diferența negativă ajunge la 910,54 milioane de lei.
Potrivit ANAT, tendința descendentă s-a menținut pe parcursul tuturor celor nouă luni analizate, fără ca decontările să revină la nivelurile înregistrate în 2025 sau 2024.
Mai 2026, luna cu cea mai mare scădere a decontărilor
Cea mai accentuată diminuare a valorii voucherelor de vacanță decontate a fost înregistrată în luna mai 2026.
Comparativ cu mai 2025, scăderea a fost de 70,32%, iar raportat la mai 2024, diminuarea a ajuns la 73,45%.
În lunile de vară, diferența față de anul precedent s-a redus, însă decontările au continuat să rămână sub nivelul din 2025.
În iulie 2026, unitățile turistice au decontat vouchere de vacanță în valoare de 115,31 milioane de lei, cu 26,22% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut.
În august, valoarea decontărilor a fost de 113,99 milioane de lei, în scădere cu 21,15% față de august 2025.
Situația s-a deteriorat din nou în septembrie. În această lună, decontările au însumat doar 41,93 milioane de lei, cu 43,88% sub valoarea înregistrată în septembrie 2025 și cu 65,39% mai puțin decât în septembrie 2024.
Daniel Zamfir susține majorarea valorii voucherelor de vacanță
Creșterea valorii voucherelor de vacanță se află și pe agenda ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir.
Acesta a anunțat că își dorește o majorare substanțială a valorii tichetelor de vacanță, pe care le consideră un instrument de susținere a economiei.
Declinul decontărilor din 2026 readuce în atenție rolul voucherelor de vacanță în stimularea turismului intern. Pentru hoteluri, pensiuni, agenții de turism și alte afaceri din domeniul ospitalității, reducerea utilizării acestor tichete înseamnă diminuarea unei surse importante de venit.
Datele centralizate de ANAT arată că, în ciuda perioadei estivale, piața voucherelor de vacanță nu a reușit să recupereze diferențele față de anii precedenți.
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