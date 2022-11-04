Deputatul Calotă Florică Ică susține un proiect de lege prin care producătorii agricoli de legume-fructe ar putea primi un ajutor de stat de până la 100.000 de euro

Producătorii de legume-fructe și cartofi ar putea primi un ajutor de stat de până la 100.000 de euro, dacă un proiect de lege inițiat de un grup de parlamentari, între care și deputatul PNL Calotă Florică Ică, va fi adoptat de Legislativ. Potrivit inițiativei legislative privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume – fructe şi cartofi, schema de ajutor de stat ar urma să aibă caracter temporar, aplicându-se în perioada 2023-2027, pentru susținerea activităților de sortare, ambalare, etichetare și transport pentru producătorii de legume – fructe cartofi.
Beneficiarii schemei de ajutor vor putea fi, potrivit proiectului de lege, persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate fiscal, cooperativele și grupurile/ organizaţiile de producători, ce se ocupă cu producția și comercializarea de legume, cartofi şi/ sau fructe.
Valoarea ajutorului de stat va reprezenta 20% din valoarea producţiei comercializate şi se va acorda în tranşe trimestriale, dar nu va putea depăşi anual 100.000 de euro, în cazul persoanelor juridice şi a celor fizice, respectiv 300.000 de euro, în cazul cooperativelor şi grupurilor/ organizaţiilor de producători, se arată în proiectul de lege.
Inișiatorii precizează și că, pentru a putea cere ajutorul, producătorii agricoli vor trebui să îndeplinească o serie de condiții, respectiv: să deţină şi să exploateze suprafeţe cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de arbuşti şi/ sau semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de masă destinaţi consumului uman; să comercializeze legume, cartofi şi/ sau fructe; suprafaţa minimă destinată cultivării în spaţii protejate să fie de 500 mp; să prezinte dovada lipsei datoriilor la bugetul de stat; să facă dovada prin documente justificative că valoarea producţiei comercializate în trimestrul pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 de euro; să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data sus menţionată.
Sumele acordate sub formă de ajutor de stat nu vor fi supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită, iar acest ajutor de stat va putea fi cumulat cu alte forme de sprijin, mai prevede proiectul de lege. Fondurile necesare schemei de ajutor de stat vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.