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Economie· 1 min citire
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”
Miron Mitrea a vorbit, duminică seara, despre reducerea risipei de energie electrică
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