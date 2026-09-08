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Economie· 1 min citire
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă toată luna septembrie. Autoritățile nu pot anunța data repornirii
centrală cernavodă
Centrala Nucleară de la Cernavodă va rămâne oprită cel puțin în următoarele zece zile, iar autoritățile nu mai pot indica o dată sigură pentru repornirea reactoarelor.
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