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Economie· 1 min citire
Anunț important privind majorarea pensiilor în 2024: Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, confirmă planurile de creștere
Anunț important privind majorarea pensiilor în 2024: Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, confirmă planurile de creștere
Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a adus clarificări privind majorarea pensiilor în cursul anului 2024
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