Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății

Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 21 mai 2026, 08:12

Jurisprudența și doctrina fiscală relevă că impozitarea fără indexarea bazei cu inflația tinde să transforme o parte din creșterea pur nominală a valorii unui activ (imobiliar, de regulă) – rezultată exclusiv din deprecierea monedei – într-o bază de calcul pentru impozit. Acest mecanism conduce la impozitarea conservării valorii reale a patrimoniului, nu a unui beneficiu economic efectiv.

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