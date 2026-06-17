Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe legislative și constituționale privind prorogarea indexării pensiilor și propuneri de reformă

Prorogarea repetată a indexării pensiilor ridică probleme serioase de constituționalitate și predictibilitate legislativă, susține Daniel Udrescu într-o analiză care evidențiază efectele asupra drepturilor pensionarilor și propune soluții de reformă pentru un sistem mai echitabil și mai stabil.
Tratarea indexării pensiei ca beneficiu facultativ și nu ca element constitutiv al dreptului la pensie
Act criticat:
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și actele normative de prorogare a aplicării art. 84 alin. (3)-(5).
Deficiență:
Indexarea este tratată administrativ ca o măsură discreționară, deși legea o integrează în mecanismul de determinare a pensiei.
Consecință:
Separarea artificială dintre dreptul la pensie și conservarea valorii reale a pensiei.
Recomandare:
Consacrarea expresă în lege a caracterului obligatoriu și constituțional al mecanismului de indexare.
Confundarea valorii nominale cu valoarea reală a pensiei
Deficiență:
Protecția juridică este raportată exclusiv la suma nominală aflată în plată.
Consecință:
Erodarea continuă a puterii de cumpărare fără reducerea formală a cuantumului.
Recomandare:
Introducerea în legislație a principiului conservării valorii reale a prestațiilor sociale.
Utilizarea prorogării ca mecanism indirect de diminuare a pensiei
Act criticat:
Orice act normativ care suspendă aplicarea indexării prevăzute de lege.
Deficiență:
Diminuarea economică a prestației este realizată fără reducerea nominală a cuantumului.
Consecință:
Eludarea protecției constituționale recunoscute de Curtea Constituțională.
Recomandare:
Interzicerea expresă a suspendării mecanismelor legale de indexare pentru prestațiile contributive aflate în plată.
Afectarea substanței dreptului constituțional la pensie
Temei constituțional:
Art. 47 alin. (2) din Constituție.
Deficiență:
Dreptul este redus la existența formală a unei prestații.
Consecință:
Golirea de conținut economic a protecției constituționale.
Recomandare:
Definirea legislativă a dreptului la pensie ca drept la prestație reală și nu exclusiv nominală.
Utilizarea constrângerilor bugetare ca justificare pentru diminuarea indirectă a drepturilor
Deficiență:
Deficitul bugetar este transferat către pensionari prin neindexare.
Consecință:
Costul ajustărilor fiscale este suportat exclusiv de beneficiarii sistemului.
Recomandare:
Interzicerea utilizării echilibrării bugetare drept temei pentru diminuarea prestațiilor contributive.
Nerespectarea principiului contributivității
Act criticat:
Măsurile de suspendare a indexării pensiilor contributive.
Deficiență:
Valoarea economică a contribuțiilor istorice este redusă prin inflație.
Consecință:
Afectarea beneficiului rezultat din contribuțiile efectuate.
Recomandare:
Protejarea valorii reale a drepturilor rezultate din contributivitate.
Lipsa unei protecții legislative împotriva inflației
Deficiență:
Legislația nu tratează inflația ca factor juridic relevant în protecția drepturilor sociale.
Consecință:
Pensionarul suportă integral deprecierea monetară.
Recomandare:
Instituirea obligației de actualizare automată a prestațiilor sociale cu indicele oficial al inflației.
Utilizarea excesivă a prorogării legislative
Deficiență:
Prorogarea este utilizată ca instrument de politică bugetară curentă.
Consecință:
Transformarea excepției legislative în regulă.
Recomandare:
Limitarea prin lege a posibilității de prorogare a drepturilor sociale deja consacrate.
Afectarea securității juridice
Temei constituțional:
Art. 1 alin. (5) din Constituție.
Deficiență:
Beneficiarii nu își pot anticipa evoluția prestațiilor.
Consecință:
Incertitudine juridică și economică.
Recomandare:
Interzicerea modificării regulilor de indexare după intrarea în vigoare a legii.
Afectarea caracterului patrimonial al pensiei
Temei:
Art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO.
Deficiență:
Neindexarea produce pierderea valorii economice a prestației.
Consecință:
Ingerință patrimonială asupra unui interes economic protejat.
Recomandare:
Recunoașterea explicită a caracterului patrimonial al pensiei contributive.
Nerespectarea principiului justului echilibru
Deficiență:
Costul ajustării bugetare este transferat unei singure categorii sociale.
Consecință:
Sarcină individuală excesivă asupra pensionarilor.
Recomandare:
Distribuirea proporțională a măsurilor de ajustare fiscal-bugetară.
Ignorarea caracterului ireversibil al timpului în materia pensiilor
Deficiență:
Prorogarea este tratată ca simplă amânare.
Consecință:
Beneficiarii pierd definitiv prestația aferentă perioadei de suspendare.
Recomandare:
Interzicerea prorogărilor care generează pierderi nerecuperabile pentru beneficiari.
Vulnerabilitate constituțională privind art. 115 alin. (6)
Deficiență:
Executivul afectează indirect exercițiul unui drept fundamental prin OUG.
Consecință:
Posibilă depășire a limitelor constituționale ale delegării legislative.
Recomandare:
Interzicerea expresă a modificării prin OUG a mecanismelor care determină valoarea prestațiilor sociale fundamentale.
Vulnerabilitate constituțională privind art. 47 alin. (2)
Deficiență:
Protecția oferită dreptului la pensie este redusă la dimensiunea formală.
Consecință:
Contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale privind protecția drepturilor câștigate.
Recomandare:
Clarificarea legislativă a faptului că indexarea reprezintă componentă integrantă a dreptului la pensie.
Necesitatea instituirii unei „clauze de protecție a valorii reale”
Deficiență:
Nu există un mecanism constituțional sau legal care să garanteze conservarea valorii economice a pensiei.
Consecință:
Erodarea sistematică a prestațiilor prin inflație.
Recomandare:
Introducerea în Legea pensiilor a unei clauze de protecție care să interzică scăderea valorii reale a pensiei contributive aflate în plată.
CONCLUZIE GENERALĂ
Deficiența esențială identificată constă în tratarea indexării pensiei ca beneficiu facultativ și nu ca parte integrantă a dreptului constituțional la pensie. Suspendarea sau prorogarea mecanismului legal de actualizare produce o diminuare economică reală a prestației și afectează atât protecția constituțională oferită de art. 47 alin. (2), cât și protecția patrimonială conferită de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Se impune reformarea cadrului legislativ astfel încât conservarea valorii reale a pensiei să beneficieze de aceeași protecție juridică precum cuantumul nominal al acesteia.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor