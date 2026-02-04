Vladimir Putin anunță o creștere economică de doar 1% pentru Rusia în 2025

„Această încetinire a fost provocată!”

Economia Rusiei încetinește vizibil. Președintele Vladimir Putin a anunțat că produsul intern brut a crescut cu doar 1% în 2025, un avans mult mai modest față de anii anteriori. În 2023 și 2024, creșterea depășise 4%, însă dinamica s-a schimbat pe fondul presiunilor economice și al măsurilor luate pentru temperarea inflației.

După declanșarea ofensivei din Ucraina în 2022, cheltuielile militare masive au susținut inițial economia. Industria de apărare și comenzile publice au alimentat producția și au contrazis previziunile care anticipau un colaps rapid. Totuși, această strategie a avut și un cost. Creșterea cheltuielilor a pus presiune pe prețuri, iar inflația a accelerat.

Potrivit lui Vladimir Putin, inflația a coborât anul trecut la 5,6%, față de 9,5% cu un an înainte. Chiar și așa, banca centrală a menținut dobânzi ridicate pentru a controla prețurile, reducând în decembrie rata de referință la 16%. Pentru mediul de afaceri, costurile mari ale creditelor au devenit o problemă serioasă, multe companii plângându-se că accesul la finanțare este tot mai dificil.

„PIB-ul Rusiei a crescut cu 1% anul trecut. Această cifră este inferioară dinamicii observate anterior, după cum ştim: în 2023 şi 2024, creşterea a fost de 4,1% şi, respectiv, 4,3%. Dar ştim, de asemenea, că această încetinire nu era doar previzibilă; s-ar putea spune chiar că a fost provocată: este legată de măsuri specifice menite să reducă inflaţia”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

În paralel, datele bugetare arată că veniturile din petrol și gaze, esențiale pentru bugetul statului rus, au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Sectorul energetic, la fel ca multe alte domenii, este afectat de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite după 2022, conform News.ro.

În acest context, liderul de la Kremlin a vorbit despre nevoia relansării economiei, a îmbunătățirii climatului de afaceri și a creșterii investițiilor, cu accent pe productivitate. Rămâne însă de văzut cât de rapid își poate reveni economia rusă, în condițiile în care războiul continuă, iar presiunile externe persistă.

„Sarcina este clară: trebuie să relansăm creşterea economiei naţionale, să îmbunătăţim climatul de afaceri şi să creştem investiţiile, punând accentul pe creşterea productivităţii muncii”, a declarat Vladimir Putin.