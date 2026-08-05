Vești proaste pentru „Generalul Negru”. Procesul lui Florian Coldea poate începe. Curtea de Apel validează ancheta DNA

Procesul în care este implicat fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, poate începe. Curtea de Apel București a confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, respingând excepțiile ridicate în dosarul de corupție în care mai sunt trimiși în judecată avocatul Doru Trăilă, Dan Victor Tocaci și fostul general SRI Dumitru Dumbravă, decedat ulterior trimiterii în judecată.
Curtea de Apel București a decis începerea judecății pe fond în dosarul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Judecătorii din camera preliminară au respins toate excepțiile invocate de inculpați și au confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Măsura poate fi atacată cu contestație în termen de trei zile.
Decizia Curții de Apel: Rechizitoriul DNA și probele sunt complet legale
În urma analizei din camera preliminară, instanța a stabilit că probele au fost administrate corect, iar actele de urmărire penală au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale. Cererile de anulare depuse de avocații apărării au fost respinse ca neîntemeiate.
„Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Coldea Florian, Dumbravă Dumitru, Trăilă Doru-Florel, Tocaci Dan-Victor. (...) Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul (...) legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală (...) Dispune începerea judecăţii”, se arată în minuta Curții de Apel București.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare. Dacă măsura va fi menținută și în căile de atac, dosarul va intra oficial în faza de judecată pe fond.
Acuzațiile procurorilor: Trafic de influență, spălare de bani și consultanță juridică ilegală
Anchetatorii anticorupție susțin că inculpații au constituit un grup infracțional organizat prin intermediul căruia furnizau servicii de consultanță juridică fără a avea acest drept și derulau activități de trafic de influență în sistemul judiciar.
Acuzațiile aduse în dosar sunt structurate astfel:
Florian Coldea (fost prim-adjunct al SRI): constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălare a banilor.
Doru Trăilă (avocat): constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.
Dan Victor Tocaci: constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență.
Dumitru Dumbravă (fost general SRI, decedat): a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare a banilor.
Denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg și un prejudiciu estimat la 9,9 milioane de lei
Ancheta procurorilor DNA a fost declanșată în urma unui denunț formulat de omul de afaceri Cătălin Hideg. Acesta a reclamat că foștii generali SRI i-ar fi pretins sume importante de bani, cifrate la sute de mii de euro, promitându-i că pot interveni pe lângă magistrați pentru obținerea unei soluții favorabile într-un dosar gestionat de Parchetul European (EPPO).
Conform datelor furnizate de DNA, prejudiciul reținut în cauză se ridică la 9,9 milioane de lei.