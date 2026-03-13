Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore

Compania CFR Călători introduce în circulație trenuri electrice noi pe mai multe rute importante din România, după o perioadă îndelungată în care modernizarea parcului feroviar a fost așteptată de pasageri.

Noile garnituri vor începe să circule din acest sfârșit de săptămână și vor lega București de mai multe orașe din centrul și vestul țării, printre care Timișoara, Arad sau Craiova.

Potrivit programului anunțat de compania feroviară, trenul care face legătura dintre București și Timișoara va pleca din Capitală la ora 11:00 și va ajunge la destinație în jurul orei 23:00. Astfel, călătoria pe această rută durează aproximativ 12 ore.

În paralel, CFR Călători a introdus rame electrice moderne și pe alte rute intens circulate, cum ar fi București – Constanța, București – Craiova sau București – Arad.

Autoritățile spun că noile trenuri ar trebui să ofere condiții mai bune de călătorie, inclusiv confort sporit pentru pasageri și performanțe tehnice superioare față de garniturile mai vechi aflate încă în exploatare.

Introducerea acestor trenuri face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a transportului feroviar din România, în condițiile în care infrastructura și materialul rulant au fost mult timp criticate pentru starea lor învechită.