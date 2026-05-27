Țigările electronice și vape-urile, mai aproape de interdicție în spațiile publice. Proiectul a trecut de Senat

Senatul a adoptat un proiect de lege care extinde interdicțiile privind consumul produselor pe bază de nicotină și tutun, inclusiv pentru țigările electronice și dispozitivele de vapat.

Noua propunere legislativă prevede interzicerea utilizării țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și a altor produse destinate inhalării fără ardere în toate spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii.

Proiectul a fost adoptat în Senat cu 40 de voturi pentru, 22 împotrivă și 14 abțineri.

Actul normativ aduce modificări la legislația privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și urmărește extinderea regulilor deja existente și asupra noilor dispozitive de consum.

Deși proiectul primise inițial un raport negativ în comisia de specialitate, în plen propunerea a obținut susținerea necesară și a fost adoptată în forma depusă de inițiatori.

Dacă va intra în vigoare, legea va extinde restricțiile actuale și pentru utilizatorii de țigări electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului și produse similare utilizate fără proces de ardere.