Tensiuni în creștere: Statele Unite, criticate de Europa pentru lipsa de consultare în deciziile militare

Relațiile dintre NATO și Statele Unite sunt puse sub presiune, după ce oficiali europeni acuză Washingtonul că nu mai își consultă aliații înainte de decizii militare majore.

Șeful Statului Major Interarme din Franța, generalul Fabien Mandon, a criticat lipsa de coordonare, afirmând că SUA devin „tot mai puțin previzibile” pe scena internațională.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului de Strategie și Apărare de la Paris, unde oficialul francez a subliniat că aliații europeni nu au fost informați în legătură cu decizia Washingtonului de a interveni în conflictul din Iran.

Acesta a amintit și precedentul retragerii din Afganistan, când, potrivit spuselor sale, nu a existat o consultare reală cu partenerii din alianță.

Generalul a atras atenția că astfel de decizii unilaterale pot afecta direct securitatea și interesele statelor europene, chiar dacă relația cu SUA rămâne una solidă.

Criticile vin pe fondul conflictului izbucnit la finalul lunii februarie, după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iran, urmate de reacții militare din partea Teheranului, inclusiv lovituri cu drone și rachete în regiune.

Situația a alimentat tensiunile geopolitice și a scos la iveală divergențe tot mai vizibile între Washington și aliații săi europeni.