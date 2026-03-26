Război în Orientul Mijlociu. Iranul respinge negocierile cu SUA, continuă atacurile în Israel

Iranul ironizează poziția SUA privind negocierile de pace, un oficial militar iranian afirmând că SUA „negociază cu ea însăși”. Afirmațiile Teheranului vin în timp ce luptele continuă în sudul Libanului, iar Israelul se confruntă cu un nou atac balistic dinspre Iran.

Casa Albă a dat asigurări miercuri că discuțiile cu Iranul continuă pentru a se pune capăt războiului, după ce televiziunea de stat iraniană a transmis că Teheranul a respins un plan de pace propus de SUA.

"Discuțiile continuă, ele sunt productive, așa cum a declarat președintele (Donald Trump) luni", a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului american, Karoline Leavitt.



Pe de altă parte, ea a adăugat că președintele Trump este pregătit să "dezlănțuie infernul" asupra Iranului dacă nu se va ajunge la un acord. "Iranul ar trebui să evite să facă încă o dată un calcul greșit", a avertizat ea.



Purtătoarea de cuvânt a pus, însă, sub semnul întrebării conținutul unui plan american în 15 puncte care a circulat larg în presă.



"Casa Albă nu a confirmat niciodată integralitatea acestui plan. Există anumite lucruri adevărate, dar unele articole pe care le citesc nu sunt în întregime factuale", a spus Karoline Leavitt.

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic, după ce Teheranul anunță un episod extrem de grav în Marea Arabiei. Marina iraniană susține că a lansat rachete în direcția portavionului american USS Abraham Lincoln, determinându-l să își schimbe poziția în larg.

Potrivit comandantului Marinei Iraniene, Shahram Irani, atacul a implicat rachete de croazieră antinavă lansate de la sol. Oficialul a afirmat că acțiunea a avut ca efect repoziționarea navei americane, un semnal pe care Teheranul îl consideră unul de forță, scrie The Telegraph .

În paralel, un alt reprezentant militar iranian a subliniat că mișcările portavionului sunt urmărite în permanență, iar orice apropiere de raza sistemelor de rachete ar putea declanșa reacții violente.

„De îndată ce flota ostilă se află în raza de acţiune a sistemelor noastre de rachete, aceasta va fi ţinta unor atacuri devastatoare din partea Marinei iraniene”, a avertizat acesta.