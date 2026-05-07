Presupusul mesaj de adio al lui Jeffrey Epstein a ieșit la iveală: „M-au investigat luni întregi și n-au găsit nimic”

Un judecător federal din SUA a făcut public miercuri un presupus bilet de adio atribuit lui Jeffrey Epstein.

Documentul, care nu este datat și nici confirmat oficial ca autentic, apare într-un dosar aflat pe rolul instanței și a fost prezentat de fostul coleg de celulă al lui Epstein. Acesta susține că a găsit biletul înainte ca finanțistul să fie descoperit mort, potrivit CNN.

Mesajul, nesemnat, conține mai multe fraze controversate, printre care: „M-au investigat luni întregi și nu au găsit nimic!!! E bine să poți decide singur când îți iei rămas bun. Nu e amuzant. Nu merită!”

Fostul coleg de celulă, Nicholas Tartaglione, afirmă că biletul ar proveni din perioada tentativei de sinucidere a lui Epstein din iulie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte ca acesta să fie găsit fără viață în penitenciarul din Manhattan, unde aștepta procesul pentru trafic sexual. Moartea sa a fost declarată sinucidere de medicul legist.

Într-un document transmis instanței, autoritățile federale au precizat că există un interes public major privind circumstanțele morții lui Epstein, însă au subliniat că nu pot confirma autenticitatea relatărilor din cererea de desecretizare.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea Departamentului Justiției, însă până acum nu a primit un răspuns.

Potrivit informațiilor apărute în presă, biletul ar fi fost descoperit de Tartaglione în vara lui 2019. Acesta, fost polițist condamnat pentru uciderea a patru persoane, a declarat că l-a găsit pe Epstein inconștient în celulă și că i-a acordat primul ajutor.

„Jeffrey Epstein a încercat să se sinucidă în timp ce era în celulă cu mine. L-am resuscitat, iar apoi a lăsat acel mesaj”, a spus Tartaglione anul trecut, într-un interviu acordat influenceriței și scriitoarei Jessica Reed Kraus.

El a povestit că presupusul bilet se afla într-o carte pe care o avea în celulă. „Când m-am întors, am deschis cartea și era acolo. El îl scrisese și îl pusese între pagini”, a afirmat acesta.

Tartaglione a mai susținut că avocații săi au apelat la experți grafologi pentru verificarea autenticității documentului. Declarațiile sale au fost incluse recent în argumentele depuse în instanță pentru ca presupusul bilet să fie făcut public.