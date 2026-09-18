Cum poate trece Guvernul Mureșan fără voturile PSD. Varianta luată în calcul de PNL

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 19:38

Siegfried Mureșan are nevoie de încă 47 de voturi pentru a obține învestirea Guvernului, după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că susțin formarea noului Executiv.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre negocieriguvernare