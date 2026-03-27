Plan roșu activat în Dâmbovița – accident grav între un microbuz cu elevi și un camion, a fost trimis elicopterul SMURD
SMURD / Foto arhivă
Intervenție de amploare în această dimineață în județul Dâmbovița, după un accident rutier grav produs în localitatea Tărtășești, în jurul orei 07:50. Un microbuz și un autocamion s-au ciocnit violent, iar numărul mare de persoane posibil implicate a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție.
UPDATE - Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din primele date, pe raza localității Tărtășești s-ar fi produs o coliziune între un microbuz școlar și un ansamblu de vehicule.
În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale.În acest moment, traficul este blocat pe sensul către Târgoviște.
ȘTIRE INIȚIALĂ
ISU Dâmbovița anunță mobilizarea unui dispozitiv impresionant de forțe pentru gestionarea situației:
- 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă 2 echipaje din cadrul ISU București–Ilfov
- 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare
- 1 autospecială de descarcerare
- 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM)
- 1 post medical avansat (PMA)
- 5 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean
- 1 elicopter SMURD
Echipajele operative acționează la această oră pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și stabilizarea situației la fața locului.
Intervenția este în dinamică, iar informațiile privind numărul victimelor și starea acestora vor fi actualizate pe măsură ce operațiunea avansează.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News