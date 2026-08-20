O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep

Publicat 20 aug. 2026, 15:28 Sursă realitatea.net

Ministrul Apărării precizează că a fost informat de Garda de Coastă despre existenţa dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfăşurate pentru extracţia gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanţa.

Distribuie articolul