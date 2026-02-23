Noi bombardamente la granița cu Ucraina: regiunea Belgorod, fără energie și apă după un atac cu rachete

Sursă: realitatea.net

Infrastructura energetică din regiunea Belgorod a fost grav avariată după un atac cu rachete descris drept „masiv” de autoritățile ruse, ce a provocat întreruperi în furnizarea de electricitate, apă și căldură pentru locuințe. Ucraina a ajuns astăzi în ziua cu numărul 1461 de război cu Rusia.

Zelenski: Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.

„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri... Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe vieţile pe care oamenii le-au ales pentru ei înşişi.”

Atac cu rachete în Regiunea Belgorod: infrastructura energetică, grav afectată

Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

„Ca urmare, infrastructura energetică a suferit pagube grave”, a declarat guvernatorul Vyacheslav Gladkov pe Telegram. „În locuinţe, există întreruperi în furnizarea de energie electrică, apă şi căldură.”

Gladkov a descris atacul ca fiind „masiv”, afectând atât oraşul Belgorod, situat la 40 km de graniţă, cât şi zona înconjurătoare. El a spus că amploarea pagubelor va fi evaluată la prima oră a dimineţii.

Belgorod a fost frecvent atacat de forţele ucrainene în conflictul durează de patru ani.

Vladimir Putin declară dezvoltarea forțelor nucleare, „prioritate absolută”

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că dezvoltarea forțelor nucleare reprezintă o „prioritate absolută”, în contextul expirării ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite, promițând totodată întărirea armatei implicate în conflictul din Ucraina.



"Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei și permite asigurarea eficientă a descurajării strategice și echilibrul de forțe în lume, rămâne o prioritate absolută", a declarat Putin într-un discurs televizat adresat trupelor.



În acest scurt discurs cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia, Putin și-a exprimat intenția de a continua eforturile de "întărire a armatei și marinei, ținând cont de evoluția situației internaționale, pe baza experienței militare acumulate în timpul operațiunii militare speciale", denumirea dată de autoritățile ruse ofensivei din Ucraina.



"Vom consolida calitativ capacitățile tuturor tipurilor și felurilor de forțe armate, vom îmbunătăți pregătirea lor de luptă, mobilitatea și capacitatea de a opera în toate condițiile, chiar și în cele mai dificile", a continuat el.



Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea ofensivei ruse pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.



Rusia și Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare în această chestiune de la expirarea acordului New START la începutul lunii februarie.