Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă

O tânără influenceriță din China, Li Zhuofan, a fost arestată după ce a obținut peste 7 milioane de euro din vânzarea online a unor lumânări „magice”, despre care pretindea că aduc iubire, bani sau succes profesional.

Fenomenul s-a dezvoltat în contextul în care tinerii, aflați sub presiune, caută „confort emoțional și spiritual” prin achiziția de produse neobișnuite, însă experții avertizează că acestea pot distorsiona percepția realității.

Li Zhuofan a devenit cunoscută după ce a participat la un reality show rusesc, pretinzând că are puteri paranormale, și a strâns peste 600.000 de urmăritori.

Întoarsă în China, a început să vândă lumânări decorate cu cristale și flori uscate, cu prețuri între 420 și 1.100 de euro. Un client care a plătit 850 de euro, sperând să atragă succes în afacerea sa, a sesizat poliția după ce nu a observat nicio schimbare.

Potrivit autorităților, Li Zhuofan este acuzată de fraudă. În China, fraudele de asemenea amploare pot fi pedepsite cu peste 10 ani de închisoare. Deși scandalul a ieșit la iveală, produsele similare continuă să fie promovate online.

Fenomenul reflectă creșterea „economiei metafizice”, care include lumânări, cristale, tarot și aplicații AI care promit predicții despre viitor, atrăgând tot mai mulți tineri în căutare de soluții rapide și miraculoase.