Democrații cer compensații după anularea tarifelor lui Donald Trump: până la 1.700 de dolari pentru fiecare familie

După ce Curtea Supremă a SUA a blocat agenda extinsă de tarife vamale a fostului președinte Donald Trump, în Statele Unite se intensifică discuțiile privind posibile despăgubiri pentru cetățeni, potrivit Axios.

Tot mai mulți lideri democrați susțin că americanii ar trebui să primească compensații financiare consistente, estimate la miliarde de dolari la nivel național. Calculat pe gospodărie, acest sprijin ar putea ajunge la aproximativ 1.700 de dolari.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, i-a trimis o scrisoare secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, solicitând rambursarea tuturor sumelor plătite de cetățenii statului New York sub formă de tarife vamale.

Inițiativa sa a fost urmată de alți lideri democrați, printre care guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, și guvernatorul Californiei, California, Gavin Newsom.

În paralel, 25 de senatori democrați au prezentat proiectul de lege „Tariff Refund Act”, care ar obliga U.S. Customs and Border Protection să acorde rambursări, cu prioritate pentru micile afaceri.

Propunerea democraților vine ca un răspuns direct la strategia promovată anterior de Trump, care promisese cecuri de tip „dividend” în valoare de 2.000 de dolari pentru a obține sprijin public în favoarea tarifelor.

De această dată, inițiativa vizează compensarea pierderilor generate de politica vamală, într-un context în care măsura a fost larg contestată de opinia publică.

Reprezentanții Casa Albă și ai Office of Management and Budget nu au oferit, până în prezent, un răspuns oficial solicitărilor de comentarii transmise de Axios.

Deocamdată, rămâne neclar dacă propunerea privind despăgubirile va avea susținere suficientă în Congres pentru a deveni lege.