Grupul parlamentar PACE - Întâi România: „Înainte de a tăia bursele sociale în vacanță, Guvernul să reducă subvențiile partidelor”

Grupul parlamentar PACE - Întâi România propune Guvernului ca, înainte de a restrânge plata burselor sociale pentru elevii vulnerabili în perioada vacanței de vară, să reducă sau să suspende, în limita necesarului financiar, subvențiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat.
Considerăm că sprijinul pentru copiii aflați în dificultate trebuie protejat înaintea finanțării curente a formațiunilor politice.
Potrivit sumelor comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă pentru perioada ianuarie-august 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat, în total, 122.692.597 lei. Aceste sume reprezintă subvențiile virate partidelor pentru activitatea lor curentă și sunt distincte de rambursările cheltuielilor electorale.
Cumulat, în primele opt luni ale anului,partidele au primit:
• PSD - 40.708.379 lei;
• AUR - 24.071.506 lei;
• PNL - 22.163.042 lei;
• USR - 15.731.150 lei;
• Partidul S.O.S. România - 10.464.153 lei;
• POT - 8.431.534 lei;
• PMP - 575.942 lei;
• Forța Dreptei - 546.891 lei.
Numai în luna august 2026, AEP a virat partidelor 15.470.004 lei:
• PSD - 5.132.818 lei;
• AUR - 3.035.116 lei;
• PNL - 2.794.483 lei;
• USR - 1.983.502 lei;
• S.O.S. România - 1.319.399 lei;
• POT - 1.063.111 lei;
• PMP - 72.619 lei;
• Forța Dreptei - 68.956 lei.
Domnul Bolojan, dacă trebuie să aloce de undeva bani pentru bursele sociale, atunci ar trebui să facă această alocare din subvenția partidelor. Suma este suficientă. Înainte să luăm 300 de lei de la un copil vulnerabil, trebuie să ne uităm la milioanele de lei pe care statul le virează lunar partidelor politice.
Bursa socială se adresează tocmai elevilor aflați în situații economice, familiale sau medicale dificile. Nevoile unei familii nu încetează odată cu ultima zi de curs, iar cheltuielile cu hrana, îmbrăcămintea, transportul sau pregătirea pentru întoarcerea la școală continuă și pe perioada vacanței.
Nu putem explica unei familii aflate la limita subzistenței că 300 de lei nu mai sunt necesari în iulie și august, în timp ce partidele continuă să primească lunar milioane de lei de la buget. Dacă este nevoie de economie, clasa politică trebuie să accepte mai întâi să economisească de la ea însăși.
Grupul parlamentar PACE - Întâi România solicită Guvernului și lui Ilie Bolojan să reanalizeze propunerea privind neacordarea burselor sociale în vacanța de vară și să prezinte public impactul bugetar al acesteia. În paralel, Guvernul trebuie să evalueze reducerea corespunzătoare a subvențiilor viitoare acordate partidelor politice, astfel încât economiile bugetare să nu înceapă cu elevii aflați în cea mai fragilă situație socială.