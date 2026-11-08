Ger în România: -11 grade Celsius la Miercurea Ciuc, cea mai rece dimineață a toamnei

România a avut parte de cea mai rece dimineață a toamnei. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -11 grade Celsius. ANM anunță o încălzire treptată de miercuri.
România a traversat una dintre cele mai reci dimineți ale acestui sezon de toamnă. Duminică, 8 noiembrie, temperaturile au coborât până la -11 grade Celsius la Miercurea Ciuc, în timp ce în numeroase localități din țară s-au înregistrat valori negative, specifice mai degrabă sezonului de iarnă.
Frigul a fost resimțit în special în Transilvania, Maramureș și Moldova, dar temperaturile sub pragul înghețului au fost prezente și în sudul țării, inclusiv în Capitală.
Temperaturile au coborât până la -11 grade la Miercurea Ciuc
Cea mai scăzută valoare a dimineții a fost consemnată la stația meteo din Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat -11 grade Celsius. La Toplița s-au înregistrat -10 grade, iar la Joseni, -9 grade.
Alte localități au avut parte de temperaturi foarte scăzute. La Întorsura Buzăului și Târgu Lăpuș au fost -8 grade Celsius, în timp ce la Satu Mare, Dej, Rădăuți și Sfântu Gheorghe s-au înregistrat -7 grade.
Nici Moldova nu a fost ocolită de valul de frig. La Bacău, Suceava și Botoșani au fost consemnate -6 grade, iar la Vaslui și Tecuci, -5 grade. În Iași, temperatura a coborât până la -3 grade Celsius.
Ger și în București. Ce temperaturi s-au înregistrat în marile orașe
Frigul a cuprins și centrul țării. La Brașov, Bistrița și Târgu Mureș s-au înregistrat -6 grade Celsius, în timp ce la Cluj-Napoca și Petroșani au fost -5 grade. La Sibiu, termometrele au indicat -4 grade.
În sud și sud-est, temperaturile au coborât, de asemenea, sub zero grade. La Ploiești au fost -5 grade Celsius, iar la Brăila, -4 grade. În București, Galați, Tulcea și Fetești s-au înregistrat -3 grade.
Valorile confirmă amploarea episodului de răcire, resimțit în aproape toate regiunile țării.
Când scăpăm de ger și când cresc temperaturile
Vremea va rămâne rece și la începutul săptămânii viitoare. Luni sunt prognozate temperaturi maxime de până la 13 grade Celsius, iar în unele zone pot apărea ploi slabe.
Marți, precipitațiile se vor extinde în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. În vestul și nord-vestul țării, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-20 de litri pe metru pătrat.
O schimbare a regimului termic este așteptată începând de miercuri. Temperaturile maxime vor crește treptat și pot ajunge la 16 grade Celsius, iar în unele zone chiar la 19 grade. Cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul țării, inclusiv în zonele de deal și de munte.
Astfel, după diminețile cu temperaturi negative și condiții de ger, România va intra treptat într-o perioadă cu vreme mai blândă, în special în a doua parte a săptămânii.