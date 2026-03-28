Fostul director politic al Casei Albe, mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS: „Ascultați de oamenii din Texas mai mult decât ascultați de cei de la Bruxelles!”
Matt Sclapp și Alessia Păcuraru
Mesaj crucial de la fostul director politic al Casei Albe! Matt Sclapp a susținut că este posibil ca în următorii ani, Conferința Acțiunii Politice a Conservatorilor să aibă loc și în România.
Organizatorul conferinței a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că îi sfătuiește pe români să asculte mai mult de cei din Texas decât de cei de la Bruxelles.
Mesaj pentru Realitatea PLUS
„- Mulțumesc că ești aici, în Dallas!
- Vreau să le transmit telespectatorilor Realitatea PLUS, dacă am putea avea în următorii ani CPAC în România?
- Iubesc ideea, să o facem! Unde am organiza, în București?
- Da, în București.
- Mi-ar plăcea să vin acolo. Iubesc țara voastră, iar foarte mulți oameni din România vorbesc engleză și iubiți America.
- Desigur, deja l-ai întâlnit pe George Simion la CPAC.
- Da, da.
- Care este mesajul tău pentru români?
- Mesajul meu pentru România este următorul: ascultați de oamenii din Texas mai mult decât ascultați de cei de la Bruxelles. Rămâneți oameni minunați într-o țară minunată și nu lăsați pe nimeni să vă spună ce să faceți. Avem o înțelegere?”
Citește și:
- 15:03 - Mitică Dragomir, previziuni politice: „USR va depăși 15%. PNL se prăbușește!”
- 15:00 - Fiul fostului președinte al Braziliei, mesaj pentru Realitatea PLUS: „Alegerile au fost anulate fără argumente!”
- 14:57 - O angajată dintr-o primărie, suspectată de contrabandă cu țigări. Peste 100 de polițiști au descins la contrabandiști
- 14:55 - Peste 20 de persoane urmărite penal pentru furt de motorină de pe șantierele feroviare Brașov–Sighișoara. Procurorii au descoperit aproape 2 tone de combustibil furat
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News