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Escrocherie de zeci de mii de lei: elevi și profesori păcăliți cu o cazare inexistentă

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 17:52

Un grup format din 44 de elevi și 4 profesori din județul Botoșani a trecut printr-o experiență neașteptată după ce a ajuns într-o tabără organizată în județul Maramureș. În locul pensiunii rezervate online, aceștia au descoperit la fața locului o clădire neterminată, aflată în plin șantier.

Excursia fusese planificată de elevii din Dorohoi, care urmau să petreacă câteva zile în zona Izvoare. Oferta găsită pe internet părea atractivă, iar grupul a luat legătura cu o persoană care s-a prezentat drept administratorul unității de cazare.

Pentru întreaga tabără fusese stabilit un cost de aproximativ 92.000 de lei, din care a fost achitat un avans de 60.000 de lei înainte de deplasare.

Ajunși la destinație, participanții au constatat că locația nu corespunde deloc cu cea prezentată inițial, iar spațiul indicat ca pensiune era, de fapt, în construcție. Fără alternative de cazare, grupul a fost nevoit să își anuleze sejurul și să revină acasă.

Profesorii au depus plângere la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru înșelăciune. Până în acest moment, prejudiciul nu a fost recuperat.

Polițiștii recomandă verificarea atentă a ofertelor de cazare rezervate online, inclusiv a identității proprietarilor și a recenziilor altor turiști, pentru a evita situații similare în care vacanțele se pot transforma în pierderi financiare și experiențe neplăcute.

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