Digitalizarea sistemului medical prinde contur

Rețetele pe hârtie dispar, iar pacienții își vor accesa online istoricul medical

Sistemul de sănătate din România se pregătește pentru o schimbare majoră în relația dintre pacient și medic. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectul de realizare a noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a ajuns într-un stadiu avansat de implementare.

Potrivit oficialului, dezvoltarea tehnică a platformei este realizată în proporție de aproximativ 65%, iar primele module funcționale sunt deja disponibile. Investiția totală se ridică la 100 de milioane de euro și urmărește modernizarea completă a modului în care sunt gestionate datele medicale în România.

O platformă construită în jurul pacientului

Noua infrastructură digitală vine cu o abordare diferită față de sistemele utilizate până acum, fiind concepută pentru a facilita interacțiunea directă a pacientului cu propriile informații medicale. Prin intermediul unei aplicații mobile, denumită „E-Sănătatea mea”, sau al unei platforme online, utilizatorii vor putea accesa dosarul medical electronic folosind CNP-ul și un cod unic de identificare.

În acest spațiu digital vor fi disponibile rețetele electronice, biletele de trimitere, recomandările medicale, istoricul consultațiilor, analizele efectuate, precum și rezultatele investigațiilor imagistice.

Rețetele tipărite, eliminate din cabinetele medicale

Una dintre cele mai importante schimbări anunțate de ministrul Sănătății vizează activitatea medicilor de familie. Odată cu funcționarea completă a noii platforme, rețetele pe hârtie vor deveni istorie.

Concret, pacientul nu va mai primi documente fizice la finalul consultației. Prescripțiile vor fi introduse direct în sistemul informatic, iar la farmacie medicamentul va putea fi eliberat rapid, doar pe baza CNP-ului. Farmacistul va avea acces instant la informațiile necesare, fără a mai fi nevoie de rețete tipărite sau alte documente.

Un pas important spre eficientizarea serviciilor medicale

Oficialii din Sănătate susțin că această transformare digitală va reduce birocrația, va scurta timpii de așteptare și va oferi pacienților un control mai bun asupra propriei stări de sănătate. În același timp, noua platformă va permite o evidență mai clară a serviciilor medicale decontate și o mai bună coordonare între medici, farmacii și instituțiile statului.

Autoritățile estimează că, odată finalizat, proiectul va reprezenta un element-cheie în modernizarea sistemului sanitar românesc și în alinierea acestuia la standardele digitale europene.