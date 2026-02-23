Trump atacă din nou Curtea Supremă și amenință cu măsuri dure împotriva partenerilor externi

Președintele american Donald Trump și-a reluat atacurile la adresa Curtea Supremă a SUA, după ce magistrații au respins recent o parte din strategia sa privind tarifele vamale.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a criticat dur decizia instanței și a susținut că aceasta i-a oferit, indirect, mai multă influență politică.

„Pot folosi licențele pentru a face lucruri absolut teribile țărilor străine, în special celor care ne-au exploatat timp de decenii”, a scris președintele, acuzând Curtea de lipsă de respect față de mandatul său.

Anterior, Trump anunțase că va majora temporar taxele vamale de la 10% la 15% pentru importurile provenite din toate statele, nivelul maxim permis de lege. Măsura a venit după ce judecătorii au stabilit că acesta și-a depășit atribuțiile atunci când a impus tarife majorate în baza legislației privind situațiile de urgență economică.

În același mesaj, liderul de la Washington a insistat asupra posibilității de a folosi licențele comerciale ca instrument de presiune. El a susținut că este nejustificat faptul că Statele Unite ale Americii nu pot percepe taxe suplimentare în acest context, deși, potrivit lui, sistemul de licențiere presupune în mod normal astfel de costuri.

Trump a mai afirmat că instanța a validat alte tipuri de tarife, care pot fi utilizate într-un mod „mai ferm și mai agresiv”, cu o bază juridică solidă. Totodată, a acuzat Curtea că ar favoriza interese străine, făcând referire inclusiv la China.

„Curtea noastră incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele nepotrivite. Ar trebui să le fie rușine”, a scris Trump, încheindu-și mesajul cu sloganul său electoral: „Să facem America măreață din nou”.

Declarațiile președintelui vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre administrația sa și sistemul judiciar, dar și al disputelor comerciale internaționale generate de politica tarifară promovată de Casa Albă.