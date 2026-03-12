Despăgubiri uriașe: 14.000 de euro pentru un angajat căruia șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Cât costă „uitarea” unui angajat pe Facebook? Un tribunal britanic a dictat despăgubiri record de 12.000 de lire sterline după ce un manager de supermarket a fost lăsat în afara unei postări festive.
Aflat în concediu pentru anxietate, bărbatul a demonstrat în instanță că gestul superiorului său i-a accentuat starea de vulnerabilitate, transformând o simplă postare online într-un caz grav de „excludere și umilire” cu consecințe financiare majore pentru angajator.
Ceea ce părea a fi o simplă postare de apreciere pe rețelele sociale s-a transformat într-o lecție costisitoare despre etică și incluziune pentru lanțul de supermarketuri Sainsbury’s. Totul a început când un director regional a decis să celebreze liderii bărbați ai companiei printr-o postare publică, lăudându-i pe cei care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își poartă cu mândrie ecusonul și oferă îndrumare”. Mesajul era însoțit de o fotografie în care erau etichetați toți managerii din regiune, cu o singură excepție notabilă: Darren Cooper.
În acel moment, Cooper se afla în concediu medical din cauza anxietății, o stare de vulnerabilitate care a făcut ca omiterea sa din „fotografia de grup” digitală să fie resimțită mult mai dureros. În fața tribunalului pentru litigii de muncă din Cardiff, acesta a mărturisit că s-a simțit „exclus și umilit”, considerând că gestul șefului său a fost un atac direct la adresa situației sale medicale.
Instanța a analizat cu atenție nuanțele mesajului și a decis că, deși postarea părea una pozitivă, excluderea deliberată a lui Cooper a constituit hărțuire legată de dizabilitate și un tratament nefavorabil. Judecătorii au stabilit că managerul a fost într-adevăr umilit public, acordându-i despăgubiri totale de aproximativ 12.000 de lire sterline. Din această sumă, 7.500 de lire reprezintă compensația pentru prejudiciul emoțional suferit.
Deși tribunalul i-a dat dreptate în privința hărțuirii, acesta a respins celelalte capete de acuzare referitoare la discriminarea pe criterii de dizabilitate și concedierea abuzivă. Cazul rămâne însă un semnal de alarmă pentru angajatori: în era digitală, un „tag” omis poate cântări la fel de mult ca o insultă directă în fața legii.
