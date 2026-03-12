Circulația pe Podul Prieteniei va fi oprită, joi, complet pentru 5 ore, din cauza unor reparații. Ce recomandă autoritățile

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată complet, pe ambele sensuri de circulație, joi, în intervalul 10:00 - 15:00, din cauza unor lucrări de reparații efectuate pe partea bulgară a podului.

"În urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, ITPF Giurgiu informează participanții la trafic că astăzi, 12 martie, în intervalul orar 10:00 - 15:00, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri de deplasare ca urmare a unor lucrări de reparații la covorul asfaltic ce vor fi executate pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse", se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.



Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, autoritățile de frontieră recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare rutele alternative prin județul Dolj, prin punctele de frontieră Calafat și Bechet, prin județul Teleorman, la Zimnicea și Turnu Măgurele, prin punctul de trecere a frontierei din județul Călărași, sau prin județul Constanța, cu punctele de frontieră Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.