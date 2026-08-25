Dan Tănasă (deputat AUR): „112 zile fără Guvern. Cât timp mai poate Nicușor Dan să țină România în provizorat?”

Deputatul AUR, Dan Tanasă critică blocajul politic prelungit și îl acuză pe Nicușor Dan că menține România într-un provizorat care produce costuri tot mai mari pentru români. El susține că, dacă actualul Parlament nu poate forma un guvern stabil, soluția trebuie să fie întoarcerea la vot, iar refuzul președintelui de a accepta această variantă justifică demersul de suspendare.

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