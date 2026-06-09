Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. ANM anunță vijelii și grindină - HARTA

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe județe din țară. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Cod galben marți în Muntenia și Dobrogea

Prima avertizare este valabilă marți, 9 iunie, între orele 12:00 și 23:00 și vizează nordul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, sunt posibile vijelii cu viteze de 50–70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea local și în restul Munteniei și Dobrogei, dar și în estul Olteniei și sudul Moldovei.

O nouă avertizare intră în vigoare miercuri

Al doilea Cod galben este valabil miercuri, 10 iunie, între orele 12:00 și 21:00. Sunt vizate județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, precum și zona montană a județelor Buzău și Vrancea. Și în aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă estimate sunt de 15–25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.