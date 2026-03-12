Actualitate· 1 min citire
Cod galben de ceață densă în trei județe, joi dimineața, anunță ANM
12 mar. 2026, 08:07
Actualizat: 12 mar. 2026, 08:07
Cod galben de ceață densă în trei județe, joi dimineața, anunță ANM
Articol scris de Scris de Realitatea de Teleorman
Sursă: realitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile în județele Ilfov, Teleorman și Tulcea.
Potrivit meteorologilor, până la ora 9:30, în județele menționate se va semnala ceață, fenomen care va determina scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.
Citește și:
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:31 - Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
- 08:15 - Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News