Cod galben de ceață densă în trei județe, joi dimineața, anunță ANM

12 mar. 2026, 08:07
Actualizat: 12 mar. 2026, 08:07
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile în județele Ilfov, Teleorman și Tulcea.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:30, în județele menționate se va semnala ceață, fenomen care va determina scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

