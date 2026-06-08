Christian Eriksen a luat o decizie după noul incident care a șocat lumea fotbalului: „Mă concentrez pe familie și recuperare”

Momente de tensiune pentru Christian Eriksen, la aproape cinci ani de la episodul dramatic care i-a pus viața în pericol la EURO 2020. Fotbalistul danez a trecut din nou printr-o sperietură serioasă, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul partidei dintre Danemarca și Ucraina.

Din fericire, situația nu a avut consecințe grave datorită defibrilatorului cardiac implantat după incidentul din 2021. Potrivit informațiilor apărute, Eriksen a acuzat dureri puternice în piept înainte de a cădea pe gazon, însă dispozitivul și-a îndeplinit rolul și a intervenit imediat, permițându-i jucătorului să își recapete rapid cunoștința.

După momentele care au stârnit îngrijorare în rândul fanilor și colegilor, mijlocașul danez a transmis un mesaj liniștitor prin intermediul rețelelor sociale.

Eriksen a precizat că se află acasă, alături de familie, și că starea sa este bună. Totodată, acesta a anunțat că perioada următoare va fi dedicată recuperării și timpului petrecut cu cei dragi.

Fotbalistul le-a mulțumit medicilor și specialiștilor care l-au monitorizat în ultimii ani, subliniind că defibrilatorul a funcționat exact așa cum a fost conceput, protejându-l într-un moment critic.

În mesajul său, Eriksen a transmis că își dorește să lase în urmă această experiență și să se concentreze pe odihnă, vacanță și activități alături de familie, inclusiv pe momentele petrecute pe terenul de fotbal împreună cu copiii săi.

Noul incident readuce în atenție povestea impresionantă a danezului, care a revenit la cel mai înalt nivel după stopul cardiac suferit în timpul Campionatului European și a devenit un simbol al luptei și al revenirii spectaculoase în sportul de performanță.