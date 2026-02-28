Biserică din Teleorman, mistuită de flăcări. Acoperișul lăcașului de cult s-a prăbușit

Biserica din localitatea Viișoara, județul Teleorman, fost distrusă, vineri seară, de un incendiu devastator. Focul s-a extins rapid, iar acoperișul lăcașului de cult s-a prăbușit. Nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele materiale sunt foarte mari. În ciuda eforturilor făcute de autorități, este greu de crezut că biserica mai poate fi salvată.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autocisternă și o autospecială de salvare la înălțime.

Forțele de intervenție au fost suplimentate progresiv, fiindcă incendiul era din ce în ce mai violent. Din păcate, flăcările au distrus atât acoperișul, cât și interiorul bisericii.

Surprinzător este faptul că acesta este doar unul dintre mai multe incendii care au afectat biserici din județul Teleorman, în ultimele săptămâni.

Mai sunt doar câteva săptămâni până la Paște, iar sute de credincioși au rămas fără lăcaș de cult.