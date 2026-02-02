Bilanţul tragediei de la Crans-Montana creşte la 41 de decese
Bilanţul tragediei de la Crans-Montana creşte la 41 de decese
Un tânăr român se numără printre cei morți
Un supraviețuitor al incendiului care a devastat barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a murit în weekend.
În vârstâ de 18 ani, victima primea îngrijiri la spitalul din Zurich, a anunţat procuratura generală a cantonului Valais.
Noul bilanţ al incendiului urcă de 41 de decese.
Un tânăr român se numără printre cei morți.
Câteva zeci de răniţi sunt în continuare spitalizaţi în Elveţia, Franţa, Germania, Italia şi Belgia.
Mulţi dintre aceștia sunt încă în stare gravă.
Incendiul a fost cauzat, potrivit anchetei, de scântei de la artificii care au aprins o spumă izolantă fonic pe plafonul subsolului localului.
Ancheta urmează să stabilească circumstanţele exacte ale dezastrului, respectarea normelor de către proprietarii francezi şi diversele responsabilităţi
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News