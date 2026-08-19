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Atac cu cuțitul în curtea unei școli din Teleorman: un adolescent de 15 ani, cercetat pentru tentativă de omor
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Publicat19 aug. 2026, 13:59
SursăRealitatea.Net
Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat de două ori, în spate, un tânăr de 19 ani, în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin, județul Teleorman. Victima a fost transportată la spital și operată de urgență, iar procurorii spun că leziunile suferite i-au pus viața în primejdie.
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