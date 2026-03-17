Aproximativ 800 de angajați, dați afară de la fabrica de rulmenți din Alexandria. Noi revolte în România

Aproximativ 800 de oameni ar putea fi concediați după ce grupul japonez JTEKT a anunțat intenția de a închide treptat fabrica de rulmenți din Alexandria, cel mai mare angajator din județul Teleorman, potrivit Realitatea PLUS.

Primele disponibilizări ar urma să înceapă din luna iunie, iar procesul de închidere s-ar putea întinde pe aproximativ un an. Compania invocă scăderea vânzărilor și dificultățile din piața globală, dar ia în calcul și varianta vânzării operațiunilor.

O fabrică cu peste 50 de ani de istorie

Unitatea din Alexandria funcționează de peste jumătate de secol. Primii rulmenți au fost produși aici în 1974, iar în 1998 compania japoneză Koyo Seiko a preluat pachetul majoritar și a redenumit fabrica Koyo România. De-a lungul anilor, fabrica a fost modernizată și a devenit un furnizor important pentru industria auto, oferind locuri de muncă pentru sute de familii din zonă.

Anunțul vine într-un context dificil pentru sectorul industrial din România. Reduceri de personal sunt anunțate și la uzina Automobile Dacia, iar la combinatul Azomureș au loc concedieri colective.