A fost găsit trupul Simonei, a doua româncă prinsă sub dărâmăturile unui bloc din Germania

Trupul Simonei, a doua româncă dată dispărută după prăbușirea unei clădiri de locuințe din orașul german Görlitz, a fost găsit joi după-amiază. Simona avea 26 de ani. Cu doar o zi înainte fusese recuperat și trupul verișoarei sale, Georgina Rusu, 25 de ani, aflată în același apartament de vacanță.

Operațiunile de salvare continuă pentru o a treia persoană dispărută, un bărbat de 48 de ani, în timp ce autoritățile nu exclud posibilitatea existenței altor victime sub resturi, scrie Jurnal de Emigrant. Echipele de intervenție au lucrat cu utilaje grele și câini de căutare, în condiții dificile din cauza prafului.

Primarul orașului Görlitz, român și el, a declarat că o explozie de gaz este principala ipoteză privind cauza prăbușirii, după ce în zonă a fost confirmată o scurgere de gaz.

Căutările continuă până la degajarea completă a clădirii, iar autoritățile locale au informat familiile victimelor despre evoluția anchetei.

Cele două tinere din România se aflau în Germania pentru câteva zile de concediu, împreună cu logodnicul Georginei, care a scăpat cu viață pentru că ieșise din clădire în momentul prăbușirii. Bărbatul a așteptat peste 48 de ore vești despre cele două.