Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului

Publicat 16 iul. 2026, 12:00 Actualizat 16 iul. 2026, 12:07 Sursă Realitatea PLUS

La Palatul Cotroceni au început, joi, noi discuții cruciale. Președintele i-a convocat pe reprezentanții partidelor din fosta coaliție ca să discute despre codul urbanismului, una dintre cele mai importante jaloane restante din PNRR. Totul în condițiile în care sesiunea extraordinară s-ar putea amâna până pe 27 iulie din cauza blocajului politic, iar două jaloane riscî să nu mai fie adoptate. La începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor ar putea fi convocați din nou pentru negocieri politice pentru formarea unui nou Guvern.

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